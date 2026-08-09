“Maandag zonnige perioden, later in de week hoogzomer en tropische temperaturen”

Foto: Joris van Tweel

Het wordt aan het einde van de week opnieuw flink warm. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op donderdag al zo’n 28 tot 30 graden worden. Daarna wordt het mogelijk nog warmer.

“Maandag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt bij een matige noordwestenwind (windkracht 3 tot 4) wordt het ongeveer 23 graden. In de nacht naar dinsdag is het helder bij 12 graden.”

“Op dinsdag is er meer bewolking, maar het blijft droog bij 21 graden als maximumtemperatuur. Het is rustig weer.”

“Woensdag is er weer meer zon en wordt het met 24 graden alweer warmer. Tijdens het slot van de schoolvakantie gaat het hittekanon weer aan. Donderdag gaan we met 28 tot 30 graden alweer richting tropische temperaturen en vrijdag gaan we daar wellicht overheen. Beide dagen is het zonnig en droog. Ook de nachten worden warmer bij een graad of 18.”

“Tijdens het weekend blijft het hoogzomer, maar gaan de scherpste kantjes van de hitte af.”