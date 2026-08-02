“Maandag tropisch warm, ook de komende dagen warm zomerweer”

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen volop zomer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het de eerste dagen nog tropisch. Op woensdag blijft het met 25 tot 27 graden warm zomerweer.

“Maandag is het tropisch warm met temperaturen rond de 30 graden”, vertelt Kamphuis. “Er zijn flinke zonnige perioden bij een matige oosten tot zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag liggen de minima rond de 20 graden. Daarmee is er alweer sprake van een tropennacht.”

“Op dinsdag wordt het opnieuw tropisch bij 30 tot 32 graden. Eerst is er veel zon en in de middag neemt de bewolking toe. Dan kan er lokaal een onweersbui vallen. In de nacht naar woensdag wordt het 18 graden.”

“Woensdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Het is warm zomerweer bij 25 tot 27 graden. Voor de lange termijn: lees verder op de weerpagina of luister naar het weerbericht dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”