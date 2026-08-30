“Maandag kans op stevige buien met onweer, ook komende dagen niet droog”

Foto: Joris van Tweel

Zonovergoten zomerdagen hoeven we voorlopig niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het de komende dagen bewolkt en vallen er van tijd tot tijd buien.

“Maandag is het wisselend bewolkt met vooral gaandeweg de dag enkele, soms stevige buien met kans op onweer”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar dinsdag kunnen er nog altijd een paar buien vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.”

“Dinsdag is er geregeld zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3.”

“Op woensdag is het veelal bewolkt met soms lichte regen. Het wordt 20 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Voor de verdere vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”.