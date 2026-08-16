‘Maandag bewolkt met buien; komende dagen koeler en wisselvallig’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen komt het geregeld tot buien. Ook doet de temperatuur een stapje terug, met maxima rond de 20 graden.

Maandag begint de dag bewolkt en vallen er in de ochtend buien. Ook ’s middags blijft een bui mogelijk, later komt de zon tevoorschijn. Bij een zwakke tot matige wind, die van het westen naar het noordwesten draait, wordt het 19 of 20 graden. De nacht naar dinsdag verloopt wisselend bewolkt en droog met een minimumtemperatuur van rond de 13 graden.

Op dinsdag verandert er weinig. Verspreid over de dag vallen er buien, maar laat ook de zon zich regelmatig zien. De wind is eerst zwak en later matig, draaiend van het zuiden naar het westen. De temperatuur komt uit op zo’n 20 graden.

Woensdag vallen er met name in de ochtend buien. ’s Middags krijgt de zon meer ruimte, al blijft er dan een enkele bui mogelijk. Bij een matige westenwind wordt het 21 tot 22 graden.