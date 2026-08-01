Lekkend koolzuurgas in casino Poelestraat: pand korte tijd ontruimd

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een casino aan de Poelestraat is zaterdag aan het einde van de middag enige tijd ontruimd geweest omdat er in de kelder van het gebouw koolzuurgas was vrijgekomen. Niemand raakte gewond.

Rond 17.05 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van koolmonoxide in een pand. Daarop werd een tankautospuit ter plaatse gestuurd. “In het pand was een koolmonoxidemelder afgegaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Annegreeth Nijhof. “De bhv heeft daarop op voorhand het casino ontruimd. Toen wij ter plaatse kwamen, hebben we direct een onderzoek ingesteld. De oorzaak werd in de kelder gevonden. Daar stond een aantal cilinders met koolzuurgas, waarbij een van de ventielen van een cilinder niet goed gesloten was. Dit koolzuurgas zorgde ervoor dat de koolmonoxidemelder in alarm sprong.”

Volgens Nijhof hebben brandweerlieden het pand geventileerd. Daarna konden bezoekers al snel weer het casino betreden. Koolzuurgas (CO₂) wordt in horecagelegenheden gebruikt om frisdrank en bier onder druk uit de tap te krijgen.

Wat is koolmonoxide?

Koolmonoxide (CO) is een kleur-, reuk- en smaakloos gas dat vrijkomt bij een onvolledige verbranding van brandstoffen met koolstof erin, zoals gas, kolen, hout of olie. Vaak wordt het veroorzaakt door slecht werkende apparaten zoals een kapotte geiser, cv- of gaskachel. Het wordt een sluipmoordenaar genoemd omdat je het niet merkt. In een ruimte met koolmonoxide komt het gas via je longen in je bloed terecht, waarbij het zich bindt aan de rode bloedcellen, waardoor het bloed geen zuurstof meer kan vervoeren. Symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Uiteindelijk kun je bewusteloos raken en zelfs overlijden. Jaarlijks overlijden er vijf tot vijftien mensen aan de gevolgen van acute koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast belanden er honderden personen in het ziekenhuis.

De brandweer adviseert eigenaren om naast een rookmelder ook een koolmonoxidemelder op te hangen. Naast woningen is het ook verstandig om een dergelijk apparaat te installeren in een caravan, camper of boot. Tips over waar je zo’n apparaat het beste ophangt vind je op deze website.