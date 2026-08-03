Langste afstand ingekort op eerste dag van Groningse 4Daagse vanwege de warmte

Foto: Rieks Oijnhausen

De organisatie van de Groningse 4Daagse schrapt dinsdag de route van veertig kilometer vanwege de warme weersomstandigheden. Deelnemers die zich voor die afstand hebben ingeschreven, lopen in plaats daarvan dertig kilometer.

De wandelaars van de veertig en dertig kilometer starten dinsdag allemaal tussen 05.30 en 06.30 uur. De oorspronkelijke starttijden van de veertig kilometer blijven daarbij gelijk. De start van de dertig kilometer is een uur vervroegd. Ook de deelnemers aan de twintig kilometer vertrekken een uur eerder en kunnen tussen 06.30 en uiterlijk 09.00 uur starten.

Wie dat wil, kan dinsdag ook wisselen van veertig naar twintig kilometer of van dertig naar twintig kilometer. Dat hoeft niet vooraf aan de organisatie te worden doorgegeven. De aangepaste afstanden en starttijden gelden vooralsnog alleen voor dinsdag. Als de weersvoorspelling zo blijft als nu, met minder warm weer op woensdag en daarna, lopen de deelnemers weer gewoon de afstand waarvoor ze zich hebben ingeschreven. Volgens de organisatie heeft het inkorten van de langste afstand geen gevolgen voor de medailles.

Dinsdag begint de tweede editie van de Groningse 4Daagse. Aan de wandeltocht doen 3.326 deelnemers uit tien landen mee. De eerste etappe voert richting het westen van de provincie.