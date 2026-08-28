Laboratorium NVWA aan Paterswoldseweg al weken dicht na vondst chroom-6

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Het laboratorium van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan de Paterswoldseweg is al enkele weken gesloten, nadat medewerkers verfschilfers met chroom-6 aantroffen in het gebouw. Volgens DvhN en RTV Noord blijft het pand tot nader order dicht voor medewerkers en bezoekers.

Medewerkers ontdekten eind juli verfschilfers die via het luchtbehandelingssysteem in het gebouw terecht waren gekomen. Onderzoek in het eigen laboratorium wees uit dat de verf chroom-6 bevatte. Deze stof kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het pand, sloot het kantoor en laboratorium daarom uit voorzorg. De ruim twintig medewerkers van het laboratorium werken voorlopig vanuit huis of op een andere locatie in Groningen. Het laboratoriumwerk in het pand ligt stil.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de afgelopen weken verder onderzoek laten doen. Uit deze metingen kwamen geen detecteerbare hoeveelheden chroom-6 in de lucht naar voren. De NVWA bespreekt de onderzoeksresultaten binnenkort met het Rijksvastgoedbedrijf en een onafhankelijke deskundige. De dienst wil eerst zeker weten dat medewerkers geen gezondheidsrisico lopen of hebben gelopen.

In het laboratorium onderzoekt de NVWA de chemische en microbiologische veiligheid van consumentenproducten. Zo worden er onder meer monsters uit vloeistoffen in kinderspeelgoed onderzocht.