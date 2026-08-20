Jubileum editie SterrebosLive op zondag 13 september in het teken van bluesrock

Voor de laatste keer dit seizoen vindt op 13 september in het Sterrebos een editie van SterrebosLive plaats. Het evenement in de muziekkoepel viert deze editie haar twintig jarig bestaan.

Het optreden draait om gitarist Erwin Java met zijn band Travel Party en zanger Erwin Nyhoff. SterrebosLive begint die zondag om 15 uur. De entree is als altijd gratis.

Gitarist Erwin Java speelde onder meer met Cuby and the Blizzards en Herman Brood en leidde jarenlang zijn eigen bluesrock band King of the World. Java en Travel Party spelen deze middag ook nummers van Cuby & the Blizzards.

Zanger Erwin Nyhoff is al ruim dertig jaar gepokt en gemazeld in het muziekcircuit. Net als Cuby (Harry Muskee) is hij een plattelandsjongen. Hij maakte ook deel uit van de “Cuby’s Blues”-tour door het hele land.

SterrebosLive ontstond in 2006 en borduurt voort op het historische initiatief ‘Sterren in het Bos’. Tussen 1974 en 1983 vonden in het park op diverse zondagen culturele manifestaties plaats met pop- en rockmuziek en straattheater. Grote internationale acts als The Cure, Nina Hagen, Dexys Midnight Runners en Echo & the Bunnymen stonden destijds in dezelfde koepel.

Omdat deze editie een speciale editie is geeft penningmeester Aly Katerberg niet in te willen houden. ”Daarom hebben wij voor het eerst om een gunst gevraagd bij de mensen en zijn wij een crowdfunding gestart”. Voor verdere informatie https://www.doneeractie.nl/sterreboslive-jubileum-20-jaar/-116508