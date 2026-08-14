Kruising Lage der A en Verlengde Visserstraat twee maanden dicht vanwege voorbereidingen aanleg nieuwe Vissersbrug

Foto via Groningen Bereikbaar

De kruising van het Lage der A en de Verlengde Visserstraat gaat van aanstaande maandag tot en met vrijdag 16 oktober dicht voor alle verkeer.

De afsluiting van de kruising geldt voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Verkeer wordt omgeleid via de Westerbinnensingel. Bewoners kunnen lopend wel bij hun voordeur komen.

De werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van de nieuwe Vissersbrug. De kruising wordt opengegraven om ondergronds ruimte te maken voor de basculekelder van de nieuwe brug.Daarvoor worden kabels en leidingen verlegd of verwijderd. Zo wordt onder meer een watertransportleiding verlegd en een oud riool verwijderd.

Ook het Lage der A tussen de Astraat en de Dwarsstraat gaat dicht. Deze afsluiting begint op 7 september en duurt tot 4 december. Ook daar vinden werkzaamheden aan kabels en leidingen plaats.