Krakers voormalige jeugdsoos Folkingedwarsstraat moeten vertrekken

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De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat moeten het pand binnen 30 dagen verlaten. Dat heeft de Rechtbank Noord-Nederland bepaald.

De rechtbank verwerpt het verweer van de krakers dat de gemeente geen spoedeisend belang heeft bij de ingebruikname van het pand. Het verblijf van de krakers is dan ook onrechtmatig. De gemeente wil het pand op zo kort mogelijke termijn gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor boa’s. De krakers hebben er bijna drie jaar gebruik van gemaakt.

De krakers voerden aan dat het pand fungeert als culturele broedplaats en safe space voor de bewoners die elders het risico lopen om te worden gediscrimineerd. De rechter gaat daar niet in mee, wat er met het gebouw gebeurd is aan de gemeente. De krakers moeten bovendien de proceskosten betalen, een bedrag van 1840 euro. Kraker Mavis laat weten dat de krakers diep teleurgesteld zijn en dat de keus om er een opleidingslocatie van de jeugdsynagoge te maken een politieke keuze is.