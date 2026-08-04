‘Kovvie’ opent woensdag de deuren in Ten Boer: “Spannend, maar we hebben er ontzettend veel zin in”

Marianne en Rebecca bij het pand bij het Koopmansplein waar momenteel druk verbouwd wordt. Foto: eigen foto

Koffiezaak ‘Kovvie’ aan de Marskramer in Ten Boer opent woensdag 5 augustus voor het eerst de deuren. De zaak wordt gerund door Marianne Koning en Rebecca Huisman. Koning kijkt erg uit naar de opening.

Marianne, twee maanden geleden spraken we elkaar over jullie droom. Er is de afgelopen weken heel wat werk verzet, hè?

“We hebben echt ontzettend veel gedaan. De laatste dagen maakten we werkdagen van wel twaalf uur. Muren hebben een kleurtje gekregen, er is een vloer gelegd, een halletje gerealiseerd en een bar gebouwd. Alles kwam in een stroomversnelling toen de subsidie van het Nationaal Programma Groningen definitief werd toegekend. We hoorden al langere tijd positieve berichten, maar toen we echt groen licht kregen, konden we de laatste stappen zetten om nu open te gaan.”

Ik kan me voorstellen dat jullie woensdag niet helemaal ‘koud’ starten…

“Nee, zeker niet. Afgelopen zaterdag hebben we proefgedraaid voor vrienden en familie. Zij konden alvast ervaren wat we gaan aanbieden. Van de broodjes die we vanaf woensdag verkopen, hadden we voor deze gelegenheid kleinere varianten gemaakt. Om te horen wat mensen van de zaak vonden, hadden we een box neergezet waar tips en tops ingedaan konden worden.”

En, wat kwam daaruit?

“Die feedback was gelukkig heel positief! Maar er werd één ding genoemd dat we zelf compleet over het hoofd hadden gezien. Omdat je wekenlang aan het klussen bent, vallen bepaalde details je niet meer op. Iemand schreef dat het jammer was dat er op het toilet geen geel lampje hing. Wij dachten: hè, hoe kan dat nou? Wat bleek: er hing nog steeds een kaal verhuispeertje. Dat hadden we dus helemaal vergeten te vervangen, haha. Maar dat hebben we direct aangepast.”

En woensdag om 11.00 uur gaan de deuren officieel open…

“Verwacht geen enorme happening hoor, zo zijn wij niet. Maar bezoekers die woensdag langskomen krijgen uiteraard wat lekkers bij de koffie. We zijn een samenwerking aangegaan met ‘Baksel’, iemand uit het dorp die thuis de mooiste en lekkerste baksels maakt. Daarnaast krijgt iedereen die langskomt een cadeaukaart die bij een volgend bezoek gebruikt kan worden.”

Kan de koffiezaak straks ook bijdragen in de strijd tegen eenzaamheid?

“Dat denk ik zeker. Je hebt straks een laagdrempelige plek waar je naartoe kunt lopen, waar je een kop koffie kunt drinken en waarbij je met andere mensen aan een tafeltje in gesprek kunt gaan. Wij denken dat dit heel erg waardevol zal zijn voor de leefbaarheid in het dorp.”

Nu wordt deze week de Groningse 4Daagse gelopen die morgen de noordelijke route loopt…

“Ja, en dat is toch wel een beetje jammer. De wandelaars komen net niet in Ten Boer. Ze lopen via Thesinge en Bovenrijge terug richting de stad. Het was natuurlijk helemaal geweldig geweest, als die deelnemers hier morgen allemaal langs waren gekomen.”

Ik hoor iemand die er ontzettend veel zin in heeft…

“Absoluut, al is het ook heel spannend hoe de inwoners gaan reageren. De afgelopen tien weken hebben we hard gewerkt om van dit pand onze ‘huiskamer’ te maken, en vanaf nu komen er ook echt mensen over de vloer. Maar daar kijken we enorm naar uit. En wat ook erg leuk is: we hebben inmiddels een kunsthoek kunnen realiseren. Hier verkopen we lokale spullen, zoals keramiek, speciaal voor ons gemaakte tegeltjes en ansichtkaarten. Dat gaan we de komende tijd nog verder uitbreiden.”

Kovvie aan de Marskramer in Ten Boer opent op woensdag 5 augustus om 11.00 uur de deuren.

Verslaggever Lars Faber maakte eerder een reportage over ‘Kovvie’: