‘Komende dagen volop zon, later in de week tropische temperaturen’

Foto: Joris van Tweel

De zomer zit de komende dagen stevig in het zadel. De zon krijgt alle ruimte en later in de week worden tropische temperaturen bereikt.

Woensdag schijnt de zon van vroeg tot laat. Er staat een zwakke wind uit oostelijke richting en het wordt 24 tot 25 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het helder, bij een minimumtemperatuur rond de 16 graden.

Ook op donderdag verandert er weinig aan dit weerbeeld. De zon blijft de hoofdrol spelen en de temperatuur loopt op naar zo’n 29 tot 30 graden. Vrijdag doet de zomer er nog een schepje bovenop: onder een stralend blauwe hemel kan het lokaal zelfs 33 tot 34 graden worden.

Op zaterdag volgt er een omslag naar een ander weertype. De bewolking neemt toe en er is kans op een enkele onweersbui. De ergste hitte verdwijnt daarmee, met een temperatuur die uitkomt op 24 tot 25 graden.