Komend weekend opnieuw geen treinen tussen Meppel en Zwolle

Foto: Joris van Tweel

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten komend weekend rekening houden met extra reistijd. ProRail werkt van vrijdag 14 tot en met maandag 17 augustus weer aan het spoor tussen Zwolle en Meppel. Het is het tweede van drie weekenden waarin deze zomer werkzaamheden plaatsvinden. Tijdens het werk rijden bussen in plaats van treinen.

De NS zet bussen in om reizigers tussen Meppel en Zwolle te vervoeren. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en wordt geadviseerd om voor vertrek de NS-reisplanner te raadplegen. Na dit weekend wordt er later deze zomer ook nog gewerkt in de weekenden van 14 tot 17 augustus en van 5 tot 7 september.

ProRail vernieuwt deze zomer onder meer het spoorgrind, de dwarsliggers en de spoorstaven. Ook vervangt de spoorbeheerder onderdelen en koperen kabels die gevoelig zijn voor diefstal. De meeste werkzaamheden vinden plaats in Staphorst. Bij het kanaal de Dedemsvaart in Rouveen maakt ProRail een plek waar werkvoertuigen het spoor op kunnen. Daardoor hoeven deze voertuigen bij toekomstige onderhoudswerkzaamheden niet meer via andere overwegen het spoor op.

De spoorlijn tussen Zwolle en Meppel is belangrijk voor het treinverkeer van en naar het noorden van Nederland. De enige spoorlijn richting het noorden loopt via Meppel. Bij een verstoring op dit traject kan dat gevolgen hebben voor het treinverkeer in het hele Noorden. Deze zomer vervangt ProRail daarom ook preventief onderdelen die gevoeliger zijn voor storingen en diefstal.

De werkzaamheden zijn zoals gezegd nog niet voorbij. Het derde weekend met werkzaamheden staat gepland van 5 tot en met 7 september.