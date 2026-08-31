Komend weekend opnieuw geen treinen tussen Meppel en Zwolle

Foto: Joris van Tweel

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten komend weekend opnieuw rekening houden met extra reistijd. ProRail werkt dan aan het spoor tussen Zwolle en Meppel. Het is het laatste van drie weekenden met werkzaamheden deze zomer.

ProRail vernieuwt onder meer het spoorgrind, de dwarsliggers en de spoorstaven. Ook vervangt de spoorbeheerder onderdelen en koperen kabels die gevoelig zijn voor diefstal. De meeste werkzaamheden vinden plaats in Staphorst. Bij het kanaal de Dedemsvaart in Rouveen maakt ProRail een plek waar werkvoertuigen het spoor op kunnen. Daardoor hoeven deze voertuigen bij toekomstig onderhoud niet meer via andere overwegen het spoor op.

Tijdens de werkzaamheden rijden er bussen tussen Zwolle en Meppel in plaats van treinen. Reizigers worden geadviseerd om voor vertrek de NS-reisplanner te bekijken.