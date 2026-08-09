Knutselen, solderen en bouwen: De Jonge Onderzoekers pakken uit in laatste vakantieweek

Foto: Wouter Holsappel

De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat pakken in de laatste week van de zomervakantie uit met een uitgebreid programma. Kinderen en tieners kunnen er de komende dagen experimenteren en de handen uit de mouwen steken.

“In de laatste week van de schoolvakantie zijn we geopend van dinsdag 11 tot en met zaterdag 15 augustus”, laat De Jonge Onderzoekers weten. “Op deze dagen zijn we dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur open en is er een gevarieerd programma waar iedereen aan mee kan doen.”

“Niets is te gek”

Zo zijn op vrijwel alle dagen de hout-, metaal-, papier-, textiel-, klei- en elektronica-afdelingen geopend. Kinderen kunnen op deze afdelingen experimenteren en aan de slag met hun eigen creatieve projecten. In het verleden werden er zo al modelvliegtuigjes, boten en voertuigen gebouwd, en zijn er met behulp van elektronische schakelingen en soldeerbouten mini-robots gefabriceerd. Op elke afdeling zijn ervaren begeleiders aanwezig om de deelnemers te helpen.

De insteek is dat jongeren zelf de regie houden: “Je werkt aan een bestaand project of je maakt iets wat je zelf ontzettend leuk lijkt. Niets is te gek en onze vrijwilligers staan klaar om je op weg te helpen.”

Noorderzon

De Jonge Onderzoekers ontstond in 1970 als creatieve werkplaats voor wetenschap en techniek, met als doel jongeren enthousiast te maken voor deze vakgebieden. Behalve in Groningen bestaan er ook soortgelijke initiatieven in Arnhem en Nijmegen.

De komende periode zijn De Jonge Onderzoekers vaker in de stad te zien. Zo zijn ze van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 augustus ook aanwezig op het Noorderzon Festival, waar ze op de Speelweide in het Noorderplantsoen uitpakken met tal van technologische en creatieve activiteiten.

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van De Jonge Onderzoekers.

Verslaggever Lars Faber maakte bij een eerdere vakantieactiviteit een reportage: