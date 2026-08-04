KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in Groningen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In de provincie Groningen kunnen dinsdagavond stevige onweersbuien voorkomen. Het KNMI heeft voor de provincie ‘code geel’ afgegeven.

De waarschuwing geldt vanaf 19.00 uur. “In Groningen komen vanavond lokaal stevige onweersbuien voor”, meldt het KNMI. “Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met hagel, veel neerslag in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot 60 kilometer per uur.” De buien ontstonden rond 19.00 uur in de omgeving van Eelde en trekken in noordoostelijke richting over de provincie.

De waarschuwing geldt tot dinsdagavond 22.00 uur.

Naast deze waarschuwing geldt er ook een ‘code geel’ voor hitte. “De komende uren koelt het van het westen uit wat af en ook tijdens mogelijke buien koelt het af. In de nacht naar woensdag koelt het niet verder af dan naar ongeveer 20 graden”, aldus het KNMI. De waarschuwing voor hitte geldt tot woensdagochtend 08.00 uur.