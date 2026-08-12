KNMI geeft code geel voor hitte in Groningen

Het KNMI waarschuwt vanaf donderdag voor aanhoudende hitte. Voor de provincie Groningen is vanwege de hoge temperaturen ‘code geel’ afgegeven.

De waarschuwing gaat in op donderdagochtend om 09.00 uur en geldt vooralsnog tot vrijdagmiddag 14.00 uur. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor de rest van het land, inclusief het IJsselmeer- en Waddengebied, is code geel van kracht.

“Donderdag en vrijdag wordt het vrijwel overal in het land tropisch warm”, meldt het KNMI. Vanwege de aanhoudende hitte is ook het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Dit plan treedt in werking om kwetsbare groepen, zoals ouderen en chronisch zieken, te beschermen tegen gezondheidsklachten door de warmte.

Vrijdag de warmste dag

In Groningen kan de temperatuur donderdag lokaal al voorbij de tropische grens van 30 graden stijgen. Vrijdag doet de hitte er nog een schepje bovenop en kan het 33 tot 34 graden worden.

Vanaf zaterdag draait de wind naar het noordoosten en volgt er verkoeling, met een maximumtemperatuur van rond de 25 graden.