Kleurrijk vintagefestival zondag op Suikerunieterrein: Suikermarkt strijkt neer bij EM2

Foto: Maartje van der Meulen

Op het Suikerunieterrein bij EM2 vindt zondag 30 augustus de derde Suikermarkt van dit seizoen plaats. Volgens de organisatie is er weer van alles te vinden op het gebied van vintage en gezelligheid.

De Suikermarkt begint zondag om 11.00 uur. “Het buitenterrein bij EM2 verandert opnieuw in een kleurrijke wereld vol vintage parels, makers, lekker eten en drinken en live muziek”, laat Maartje van de organisatie weten. Op de markt zal een breed scala aan ondernemers staan. Zij zullen vintage, preloved kleding, meubeltjes, vinyl, sieraden, schoolplaten, posters, upcycling, interieurdecoratie en industrial design aanbieden. Maar ook zijn er creatieve standhouders en kunstenaars die hun zelfgemaakte producten aanbieden.

Livemuziek van CT & The Sublimes

Net als bij eerdere edities is er ook dit keer livemuziek aanwezig. “We verwelkomen de band CT & The Sublimes. Deze Groningse band brengt een veelzijdige mix van soul, blues, jazz, pop, rock en country. CT & The Sublimes is de muzikale act rondom de Groningse zangeres en toetseniste CT Heida. CT Heida begon haar carrière na een succesvolle tour van ruim een jaar door de Verenigde Staten met de Amerikaanse band Ipso Facto.”

De Suikermarkt, die bestaat sinds 2018, is inmiddels uitgegroeid tot een populair vintage- en curiosafestival dat bij elke editie bezoekers van binnen en buiten de stad trekt. De markt duurt tot 17.00 uur