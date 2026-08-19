Kiosk op Grote Markt gaat vrijdag weer open

Foto: Instagram (@stadkiosk) en Google Maps - Streetview

De StadKiosk op de Grote Markt gaat komende vrijdag (21 augustus) weer open. Het gebouw was een jaar dicht, nadat de vorige eigenaar er vanwege zijn gezondheid mee ophield. Bektas Kablan, die al ruim veertien jaar Moi Kebap in de Oosterstraat runt, gaat er nu koffie, matcha en ijs verkopen.

Kablan tekende in december vorig jaar het huurcontract. De opening stond toen gepland voor halverwege december. Die vond uiteindelijk niet plaats, omdat de bestemming van het gebouw niet matchte met de initiele plannen van de nieuwe eigenaar. Maar na een aanpassing in de opzet gaat de deuren nu alsnog weer open voor afhalers.

Klaas Posthumus beheerde de glazen kiosk 37 jaar. Hij stopte er eind vorig jaar mee vanwege zijn gezondheid. De kiosk stond sindsdien leeg. De kiosk is al deciennia een vast begrip op het marktplein en stond in de loop der jaren op verschillende plekken op de Grote Markt, waaronder aan de oostzijde.