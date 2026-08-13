Kinderombudsmannen bezorgd over gezondheidszorg voor kinderen in asielopvang

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De Groningse kinderombudsman Anja Janssen en vijf van haar collega’s maken zich zorgen over de gezondheidszorg van kinderen in de asielopvang.

De zes lokale kinderombudsmannen waarschuwen dat zo’n 20 duizend kinderen in de asielopvang vanaf 1 oktober mogelijk maandenlang niet dezelfde toegang hebben tot preventieve publieke jeugdgezondheidszorg als alle andere kinderen in Nederland.

Op die datum loopt namelijk het huidige contract met GGD GHOR af, terwijl de nieuwe uitvoerder pas op 1 juni volgend jaar begint.

“Deze kinderen verblijven in onze gemeenten en vallen daarmee binnen onze verantwoordelijkheid als lokale kinderombudsmannen om hun rechten en belangen te bewerken,” aldus Anja Janssen en haar collega’s. Zij vragen in een gezamenlijke brief aan de betrokken ministers om duidelijkheid over wie in de tussenliggende periode verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de zorg voor deze kinderen.

De ombudsmannen stellen dat kinderen in de asielopvang vaak te maken hebben met gezondheidsrisico’s, trauma’s, onzekerheid en frequente verhuizingen. Juist voor hen is continuïteit van jeugdgezondheidszorg van groot belang. Bovendien vinden de ombudsmannen het vreemd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor kinderen die in hun gemeenten wonen, behalve voor kinderen in asielzoekerscentra. Dat is een verantwoordelijkheid van het COA.