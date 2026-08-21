Kinderen vullen tijdelijk ‘Museum van Kleine en Onopgemerkte Dingen’ in Forum

Foto: Rieks Oijnhausen

In het Forum opende vrijdagochtend het tijdelijke ‘Museum van Kleine en Onopgemerkte Dingen’. Honderden kinderen vulden het museum met voorwerpen die voor hen belangrijk zijn, maar die volwassenen vaak over het hoofd zien.

Meer dan honderd kinderen van drie Groningse scholen (De Petteflet, De Michaëlschool en IKC Borgman Ebbinge) stelden de inhoud van het museum samen met kunstenaars Andy Field en Beckie Darlington. In dit museum vind je objecten die volwassenen vaak over het hoofd zien, maar die voor de kinderen juist van grote waarde zijn: een steentje, een kapot speeltje, een briefje of iets glinsterends dat ze op straat vonden. Dit soort dingen liggen nu in vitrines in het Forum, ter gelegenheid van Noorderzon.

Field en Darlington voerden het kunstproject de afgelopen jaren al meermaals uit in verschillende andere Europese steden. Met de tentoonstelling willen Field en Darlington volwassenen niet alleen een blik in de leefwereld van kinderen bieden, maar hen ook laten nadenken over wat waarde krijgt en wie dat bepaalt.

The Museum of Small and Overlooked Things is nog tot 4 september dagelijks (van 12.00 tot 20.00 uur) en gratis te bezoeken in het Forum.