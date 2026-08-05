Kinderen vermaken zich in timmerdorp Groningen

Bij Tuinindestad aan de Tarralaan is timmerdorp Groningen voor de dertiende keer aan de gang. Deze week is de tweede week waarin kinderen zich goed kunnen vermaken met hutten en een mini zwembad.

Het evenement draait niet alleen om plezier. De organisatie wil ook kinderen leren om samen te werken, creatief te denken en zelfstandig met gereedschap aan de slag te gaan. De hutten en andere bouwwerken worden grotendeels door de kinderen zelf bedacht.

De huidige Timmerdorpweek duurt nog tot en met donderdag. Van maandag 10 tot en met donderdag 13 augustus volgt een nieuwe groep. Op zaterdag 15 augustus wordt het Timmerdorp afgesloten met een feest waar ook ouders en verzorgers welkom zijn.