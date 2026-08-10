KEI-week van start met infomarkt op de Vismarkt

Op de Vismarkt krioelt het van de nieuwsgierige ‘Kei-kindjes’ die vandaag beginnen aan hun introductieweek. Luide muziek blèrt door de speakers, pizza’s worden al gebakken en studenten proberen voor hun vereniging de aandacht te trekken van de studenten in spe. Aan gezelligheid ontbreekt het op maandagmiddag niet op de Vismarkt.

Een nieuwe stad, studie en vrienden, het is niet zomaar wat. Daarom kunnen de toekomstige studenten op de informatiemarkt kennismaken met alles wat Groningen te bieden heeft. Defensie, GGD, politieke partijen, sport- en studieverenigingen hebben een stand om studenten te informeren. Zelfs, wellicht ietwat op de zaken vooruitlopend: scriptiehulp. Iedere stand heeft zijn eigen stickers, pennen, armbandjes en andere ‘vergeet-me-nietjes’ voor de Kei-kinderen om in hun nieuwe totebags te steken.

KEI-week voorzitter Thijs Dado is blij dat de week begonnen is. “Hier werk je het hele jaar naartoe.” De voorzitter adviseert de intro-lopers zoveel mogelijk te doen. “Er zit voor iedereen wat bij om een leuke tijd te hebben in Groningen.”

De KEI-week duurt tot vrijdag. “Dan sluiten we af met een groot feest, daar heb ik heel veel zin in,” zegt Dado.