Kapotte slagboom zorgt voor vertraging op het spoor bij Waterhuizen

Foto: Jeffery Vermeulen

Treinreizigers tussen Groningen en Winschoten en Veendam moeten woensdagmiddag rekening houden met vertraging. Door een kapotte slagboom moeten treinen stapvoets rijden ter hoogte van Waterhuizen.

De problemen ontstonden aan het einde van de ochtend. Door nog onbekende oorzaak raakte een slagboom van de spoorwegovergang van de N860 in de rijrichting van Haren naar Waterhuizen beschadigd. Foto’s laten zien dat de slagboom doormidden is gebroken en nog deels vasthangt.

Door de kapotte slagboom hebben machinisten de opdracht gekregen om de spoorwegovergang stapvoets te passeren. Een storingsploeg van spoorbeheerder ProRail is geïnformeerd om het probleem op te lossen. Vanwege het stapvoets rijden moeten reizigers rekening houden met een vertraging van ongeveer vijf minuten.