Kamer bij hospita veel goedkoper dan reguliere studentenkamer

Foto Jaron Bergsma

Hospitaverhuur levert de goedkoopste kamers en neemt toe in populariteit. Er is meer aanbod en er zijn meer matches, maar tegelijkertijd blijft de vraag hoog. Dat blijkt uit het jaarrapport van Hospi Housing.

Hospi Housing is het grootste platform voor hospitaverhuur in ons land. Uit het rapport blijkt dat een kamer bij een hospita gemiddeld 500 euro kost en dat is 143 euro goedkoper is dan een reguliere kamer. In Amsterdam is het verschil zelfs 390 euro.

Nog steeds heeft driekwart van de hospita’s toestemming nodig van de bank of verhuurder en blijkt gemeentelijk beleid onduidelijk. Met de nieuwe wet hospitaverhuur en een landelijke basisnorm vanuit het Rijk, kan dit per eind dit jaar veranderen. Op dit moment staat 53 procent van de gemeenten deze verhuur vergunningsvrij toe. De rest doet dat niet, of is onduidelijk. In Groningen moet hospitaverhuur aan diverse regels voldoen.

De afgelopen jaren heeft hospitaverhuur zich ontwikkeld van een niche tot een serieuze oplossing voor studentenhuisvesting. Het aanbod groeide afgelopen jaar met 28 procent. Tegelijkertijd blijft de vraag onverminderd hoog, vooral omdat eem hospitakamer veel goedkoper is.

Het beeld van de oudere vrouw die een kamer over heeft klopt al een paar jaar niet meer. Van de mensen die zich vorig jaar als hospita aanmeldden was 45 procent jonger dan 40 jaar.