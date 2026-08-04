Jury IMOCG kiest zes halvefinalisten: “Muziek heeft gewonnen in dit concours”

Foto: Daria Vinogradova

De zes halvefinalisten van de International Martini Organ Competition Groningen (IMOCG) zijn bekend. Na twee speeldagen maakte de jury dinsdagavond de namen bekend van de orgeltalenten die doorgaan naar de volgende ronde.

“De deelnemers hebben het de jury erg lastig gemaakt”, vertelt de organisatie. “Alle twaalf kandidaten speelden op een erg hoog niveau. Of zoals juryvoorzitter Leo van Doeselaar het verwoordde: ‘Het was een genoegen om naar iedereen te luisteren. De muziek heeft gewonnen in dit concours.'”

Unieke kans

Het IMOCG begon zondag met een openingsconcert in de Martinikerk, waarna de twaalf deelnemers op maandag voor het eerst in actie kwamen. In de Nicolaïkerk in Appingedam speelden zij een half uur op het De Mare/Hinsz-orgel, met verplichte werken van onder meer Buxtehude en Carl Philipp Emanuel Bach.

Dinsdag vervolgde het programma in de Martinikerk, waar gespeeld werd op het beroemde hoofdorgel en het Le Picard-koororgel. Er was bewust voor gekozen om na de eerste dag in Appingedam nog geen kandidaten te laten afvallen: “Het hoofdorgel in de Martinikerk staat wereldwijd bekend als een heel bijzonder instrument. Alle twaalf de deelnemers wilden daar dolgraag op spelen. Als je vooraf al mensen laat afvallen, ontneem je hen die unieke kans.”

Zes halve finalisten

Na het programma trok de jury zich terug. “Dat is altijd een spannend moment dat voor het gevoel veel te lang duurt”, aldus de organisatie. Uiteindelijk had de jury een half uur nodig om tot een besluit te komen.

De zes organisten die zijn doorgedrongen tot de halve finale zijn Sebastiano Franz (Italië), Jan Hogendoorn (Nederland), Frederik Kranemann (Duitsland), Josef Laming (Oekraïne), Rebecca Lee (Nieuw-Zeeland) en Magdalena Moser (Oostenrijk).

Halve finale in de Akerk

De halve finale vindt komende donderdag 6 augustus plaats op het Schnitger-orgel in de Akerk. In twee blokken (van 16.00 tot 18.00 uur en van 20.00 tot 22.00 uur) laten telkens drie halvefinalisten van zich horen. Zij spelen werken van onder anderen Lübeck, Schumann en Brahms. Op zaterdag vindt de finale plaats in de Martinikerk. Publiek is bij alle onderdelen welkom. Meer informatie vind je op deze website.

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over het onderwerp: