Jonge ambtenaren vissen al suppend zes zakken afval uit Groningse diepen

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Dertien jonge ambtenaren zijn donderdag al suppend het water op gegaan om zwerfafval uit de Groningse diepen te vissen. Gewapend met grijpers en netten haalden zij in totaal zes volle vuilniszakken afval uit het water.

De opruimactie werd georganiseerd in samenwerking met Groningen Schoon Dankzij Mij en het Jongeren Netwerk Groningen. Bij de Herebrug stapten de deelnemers op hun supboard voor een route van 4,5 kilometer door de Diepenring.

“Niet alleen om te suppen, maar vooral om de diepen een stukje schoner te maken”, meldt Groningen Schoon Dankzij Mij. Met grijpers, visnetten en vuilniszakken visten de ambtenaren het zwerfvuil op. “Het leverde zes volle zakken afval op. Een mooie manier om samen actief bezig te zijn en direct bij te dragen aan een schone stad.”

Zelf in actie als ‘WaterKracht’

De organisatie hoopt dat de actie ook andere inwoners inspireert om de handen uit de mouwen te steken. Buurtgenoten die zelf een opruimactie willen organiseren, kunnen daarvoor hulp en materialen krijgen van de MilieuStewards van Groningen Schoon Dankzij Mij.

Wie liever op of aan het water helpt, kan zich aanmelden als ‘WaterKracht’ en krijgt gratis een schepnet. “Zo help je mee om Groningen schoon te houden en draag je bij aan een gezonde leefomgeving voor planten en dieren.”

Meer informatie vind je op deze website.