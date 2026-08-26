Jeugdtheatervoorstelling over Bommen Berend erg populair: “Ik heb gisteren nog 80 plekken weten vrij te praten!”

Foto: Museum aan de A

Vrijdag is het Bommen Berend in Groningen, oftewel het Groningens Ontzet. Er zijn diverse activiteiten in de stad, waaronder een jeudtheatervoorstelling in het A-Theater.



Producent Marcel Den os ontwikkelde samen met toneelschrijver en componist Robert Ramaker en met schrijvers Tom Peters en Jan Veenstra een theatervoorstelling over Zwaantje en Tammo, die in een liefdesverhaal verwikkeld raken. Den Os was te gast in radioprogramma OOG Ochtendshow om daar meer over te vertellen.

Een bekend verhaal, nu op een andere plek

De theatervoorstelling wordt al enige jaren opgevoerd. Eerst in het Museum aan de Aa, maar vanwege de verbouwing moest worden uitgeweken naar het A-Theater, vertelt Den Os. In 2013 werd hij benaderd met de vraag om het verhaal meer bekendheid te geven onder de jeugd van Groningen. “Dat vond ik goed, maar dan wil ik er graag een theatervoorstelling van maken.” Dat was akkoord, daarom heeft Den Os toneelschrijver en componist Robert Ramaker gevraagd om daar een leuke theatervoorstelling van te maken. In samenwerking met schrijvers Tom Peters en Jan Veenstra werd een voorstelling gemaakt, waarbij Ramaker de muziek en de regie voor rekening heeft genomen.

Bommen Berend verdween op de achtergrond

Het was wel een uitdaging voor Den Os om een voorstelling te produceren, omdat dit de eerste keer was dat hij dit deed. Hij is pianist en koordirigent van het Goov muziektheater. Dit naast zijn reguliere baan als leraar in het basisonderwijs. Aangezien hij erg music-minded is en dus in het basis-onderwijs werkt is hij hiervoor benaderd. Men merkte dat het verhaal van Bommen Berend op scholen steeds meer naar de achtergrond verdween. Zo werd er bijvoorbeeld vroeger een vrije dag voor gegeven op scholen en gemeentelijke instellingen, terwijl dat nu niet meer het geval is. Deze voorstelling brengt daar verandering in, met name bij de jeugd, zo is de bedoeling.

Zwaantje en Tammo

De voorstelling gaat over de geschiedenis van Bommen Berend. Het gaat over Zwaantje en Tammo, die in de nacht van Bommen Berend de stad verlaten om eten te halen. Hier komen ze de vijand tegen en dan wordt Zwaantje hopeloos verliefd op Heinz, uit Westfalen, uit Duitsland.

Er zijn maar liefst vier voorstellingen, vertelt Den Os. “Ik heb een groep van 28 kinderen en dan is het leuk dat ze het wat vaker kunnen opvoeren dan 1 keer.” Er is een voorstelling op donderdagavond om 19:30 uur en op vrijdag om 13:30, 15:30 en om 19:30 uur. De kaarten gaan wel snel over de toonbank. “We hebben gisteren nog met het A-Theater gebeld en nog 80 kaarten vrij weten te kletsen”, vertelt Den Os vrolijk, “maar als ik de aanmeldingen binnen zie komen gaat het inderdaad erg snel.” De kaarten zijn te krijgen op de website van Kabaal Muziektheater.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer. Dat beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio, te ontvangen in de ether op DAB+ en 106.6FM.