Jaren tachtig en actualiteit komen samen in expositie GRID in Universiteitsmuseum

Foto: Daniek Snijder

De expositie Puin Hoop: herdruk van de jaren ’80 is vrijdagmiddag geopend in het Universiteitsmuseum. Daarmee is GRID het komende halfjaar te gast in het museum.

Na de opening trokken de bezoekers langs historische objecten en actuele kunstwerken. De tentoonstelling verbindt grote maatschappelijke thema’s uit de jaren tachtig met de actualiteit. Zo zijn onder meer een grote Rubikskubus met voorwerpen uit de jaren tachtig, een FC Groningen-shirt en de oude staatsietrap van het ‘nieuwe stadhuis’ te zien. Ook toont de expositie foto’s en drukwerk uit onder andere het archief van VERA.

Op een speciaal ontworpen catwalk laten hedendaagse kunstenaars werk zien rond thema’s als woningnood, schulden en milieu. Onder anderen Willem de Haan, Milah van Zuilen, Carlijn Kingma en Mart Veldhuis leverden werk voor de expositie.

De tentoonstelling Puin Hoop: herdruk van de jaren ’80 is tot en met 31 januari 2027 te zien in het Universiteitsmuseum Groningen. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 12.00 tot 17.00 uur.