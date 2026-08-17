Jan Altinkbrug in Hoogkerk week dicht voor autoverkeer

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De Jan Altinkbrug in Hoogkerk is sinds maandagochtend dicht voor autoverkeer. De brug krijgt deze week een nieuwe slijtlaag.

De afsluiting duurt een week: volgende week maandag om 05.00 uur gaat de brug weer open. Tot die tijd kunnen in beide richtingen geen auto’s over de brug. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen er nog wel overheen.

Autoverkeer dat naar de A7 rijdt, wordt omgeleid via de toerit bij Westpoort. Ook kunnen automobilisten omrijden via de Roderwolderdijk, de Vierverlatenweg en het Hoendiep. Gele verkeersborden geven de omleidingsroutes aan.