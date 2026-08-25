Jaar na opening vraagt nachtclub FIXY faillissement aan: ‘Een club runnen in dit pand is vrijwel onmogelijk’

Nog maar een jaar geleden opende club FIXY aan de Oosterstraat haar deuren als vaste thuisbasis van KopjeK. Nu heeft de Groningse nachtclub het faillissement aangevraagd. Dat bevestigt mede-eigenaar Lennart Deddens.

FIXY nam vorig jaar augustus de plek over van club OOST, dat na ongeveer negen jaar uit het pand vertrok. “De horecaomzetten zijn ruim voldoende, maar de marges zijn niet toereikend om zowel de programmering als de hoge huisvestingskosten te betalen”, vertelt Deddens.

Subsidie laat op zich wachten

FIXY heeft bij de gemeente een plan ingediend dat volgens Deddens aansluit bij de Groningse nachtvisie. De club zou daarnaast een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van beginnende artiesten. “We hebben sinds de opening van FIXY veertig lokale dj’s laten debuteren.”

Deddens zegt dat het plan enkele weken geleden nog aan de gemeenteraad is gepresenteerd en daar positief werd ontvangen. Financiële ondersteuning bleef tot nu toe echter uit. “Klaarblijkelijk hadden we meer geduld nodig”, zegt hij. “Maar helaas is de tijd onze vijand. We hebben nu geld nodig en niet volgend jaar.”

Hogere bezoekersaantallen

Hoewel ook voorganger OOST met financiële problemen kampte, wijst Deddens erop dat de resultaten na de komst van FIXY sterk zijn verbeterd. “Met de rebranding naar FIXY hebben we letterlijk een frisse wind door het pand gekregen”, zegt hij. “We kregen sterk stijgende bezoekersaantallen en veel hogere baromzetten. Bijna alle clubavonden verkopen uit. En nog kan het niet uit.”

Ook andere ingrepen leverden volgens Deddens onvoldoende op. Zo werd een deel van het pand omgebouwd tot de virtual-golflocatie Foreplay. Die zou goed worden bezocht, maar kon de financiële problemen van de totale exploitatie niet oplossen.

‘Praktisch onmogelijk’

Volgens Deddens laat de situatie zien dat het onder de huidige voorwaarden vrijwel niet mogelijk is om in het pand een nachtclub te exploiteren. “Zonder substantiële programmeringssubsidie en zonder omzetafhankelijke huur is het onmogelijk om in dit pand deze exploitatie te draaien”, zegt hij. “Dat kunnen Peter en ik wel concluderen.”

Daarmee doelt Deddens op mede-eigenaar Peter Torenbosch. De twee hebben naar eigen zeggen de afgelopen jaren veel eigen geld in de exploitatie gestoken, maar kunnen dat niet langer volhouden.

Deddens vreest daarnaast dat het verdwijnen van FIXY gevolgen heeft voor het Groningse nachtleven. “We zijn horecaondernemers, maar we willen met alles wat we doen vooral waarde toevoegen aan de stad. Ik vind dat Groningen echt iets verliest als een club als FIXY niet meer bestaat.”

Doorstart

“We hopen een doorstart te kunnen maken”, zegt Deddens. “Alleen hebben we vooralsnog niet de juiste partner gevonden die bereid is ons financieel bij te staan. Bij ons is de bodem bereikt.”

Een definitieve sluitingsdatum is er nog niet. Het verdere verloop ligt volgens Deddens in handen van de curator. FIXY heeft nog een volle evenementenagenda voor september en oktober. Deddens hoopt dat de inkomsten uit die programmering voldoende zijn om de club voorlopig open te houden.