Inwoner gemeente Groningen wint 1 miljoen euro in Miljoenenspel

Een inwoner van de gemeente Groningen is zaterdag 15 augustus miljonair geworden. Bij de trekking van het Miljoenenspel viel de hoofdprijs van 1.000.000 euro belastingvrij op het lot van een inwoner van de gemeente.

Bij het Miljoenenspel maken deelnemers elke zaterdagavond kans op een miljoen euro. Het spel wordt gespeeld met negentien ballen: achttien blauwe en één groene. Wordt er een blauwe bal getrokken, dan wint de speler met het winnende lot 100.000 euro. Valt de groene bal, dan wordt die hoofdprijs verhoogd naar 1.000.000 euro.

Het is niet voor het eerst dat een inwoner uit de gemeente via dit spel miljonair wordt; tijdens het paasweekend in april 2025 viel de hoofdprijs eveneens in de gemeente Groningen. Eerder dit jaar vielen er bovendien al weekprijzen van 50.000 euro in Ter Apel (18 juli) en in de gemeente Westerkwartier (30 mei).

De Nederlandse Loterij, de organisatie achter het Miljoenenspel, laat weten dat het geldbedrag automatisch wordt overgemaakt op de bankrekening van de winnaar.