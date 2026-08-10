Inbrekers stelen redgereedschap uit brandweerkazerne Ten Boer

Foto via Veiligheidsregio Groningen

Bij de brandweerkazerne in Ten Boer is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Bij de inbraak namen de dieven het voor de brandweer onmisbare elektrische redgereedschap mee.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen ging tijdens de inbraak het alarmsysteem van de kazerne af. Maar de dieven waren al weg toen de politie aankwam. De dieven lijken zich specifiek te hebben gericht op het elektrisch redgereedschap van het brandweerkorps, dat de brandweerlieden onder meer gebruiken om mensen uit autowrakken te bevrijden.

‘Dit is gereedschap waarmee we levens redden, daar blijf je vanaf’

Het redgereedschap is niet alleen duur (prijzen in de tienduizenden euro’s), maar ook cruciaal voor een brandweerkorps, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Daardoor kon het korps tijdelijk niet volledig worden ingezet. Inmiddels is het gestolen materiaal vervangen en kan het korps al zijn werk weer uitvoeren.

“Dit raakt onze hulpverlening”, laat Roelf Knoop (regionaal commandant van de brandweer in Groningen) weten: “Onze mensen hebben dit redgereedschap nodig om anderen te kunnen helpen. Als dat wordt gestolen, kunnen we bepaalde hulpverleningstaken niet uitvoeren totdat vervangend materieel beschikbaar is. Daarom nemen we deze inbraken heel serieus.”

Hausse aan inbraken bij kazernes

De inbraak in Ten Boer staat niet op zichzelf. De laatste tijd wordt er bij meerdere brandweerkazernes in Nederland ingebroken. Daarbij wordt ook redgereedschap gestolen. In onze regio gebeurde dat eerder bij de brandweerkazerne in Bellingwolde, eind december 2025.

De Volkskrant laat deze maandag nog weten dat de politie dit jaar al meer inbraken (of pogingen daartoe) bij brandweerkazernes heeft gezien dan in de twee voorgaande jaren samen. De criminelen gebruiken het materieel zelf, bijvoorbeeld om bij andere inbraken binnen te komen bij winkelpanden met rolluiken of tralies voor de pui.