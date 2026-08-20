Inbraak bij brandweerkazerne Haren

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Bij de brandweerkazerne aan Felland Noord in Haren is woensdagavond tegen middernacht ingebroken. Dat meldt 112groningen.

De verdachten forceerden een raam van een kantoorruimte en drongen vervolgens het gebouw binnen. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt. Ook het exacte tijdstip van de inbraak is onbekend.

Dit jaar is bij veel brandweerkazernes in het land ingebroken. De daders hebben het voorzien op hydraulisch gereedschap. De teller staat momenteel op 62 inbraken en pogingen tot inbraak.

Later meer.