In Stad en Delfzijl opgenomen ‘Tatort: Over Grenzen’ vanaf zondagavond op NPO 1

Regisseur Hans Steinbichler (midden) met acteurs Gaite Jansen (links) en Wotan Wilke Möhring (rechts) Foto: NDR/Georges Pauly

De eerste aflevering van de ‘Tatort’-miniserie die eind 2024 werd opgenomen in de stad en in Delfzijl is vanaf zondagavond 2 augustus te zien op de Nederlandse televisie. De reeks werd eind vorig jaar al op de ARD uitgezonden en trok toen miljoenen kijkers.

Onder de titel ‘Tatort: Over Grenzen’ is de eerste aflevering zondagavond om 22.10 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1. In Duitsland werd de productie uitgezonden als twee opeenvolgende tv-films van 90 minuten (Ein guter Tag en de direct aansluitende vervolgfilm Schwarzer Schnee, een verwijzing naar de zwarte variant van cocaïne, die ook in Groningen werd opgenomen, red.). Door de NPO zijn deze twee delen opgeknipt in een vierdelige miniserie van 45 minuten.

Undercoveragent en Mocro-maffia

Het verhaal draait om de mysterieuze verdwijning van een Duitse autodealer op een camping in Delfzijl. Als er bloedsporen worden gevonden, blijkt er veel meer aan de hand te zijn. De vermiste man blijkt een undercoveragent en het spoor leidt al snel naar de internationale drugshandel en de ‘Mocro-maffia’. De Duitse federale rechercheur Thorsten Falke (gespeeld door Wotan Wilke Möhring) reist af naar Nederland en krijgt hulp van de Nederlandse rechercheur Lynn de Baer (een hoofdrol voor actrice Gaite Jansen).

In 2024 werd er op verschillende plekken gefilmd. Dit gebeurde onder andere bij het UMCG op het Hanzeplein, de Noorderhaven en de Spilsluizen. De locaties zullen duidelijk herkenbaar zijn in de film. Ook werd er op verschillende andere plekken in de provincie gefilmd.

“Klassieke politiefilm”

In Duitsland kon de tweeluik rekenen op hoge kijkcijfers en lovende kritieken. Kranten zoals de Süddeutsche Zeitung noemden het een “klassieke politiefilm in de traditionele stijl van de French Connection”, geprezen om de continue spanning, het rauwe drugsdecor en de aantrekkelijke tweetalige dynamiek tussen de Duitse en Nederlandse rechercheurs.

Tatort wordt al sinds 1970 uitgezonden. Het was pas de tweede keer in de 56-jarige geschiedenis van de iconische misdaadserie dat er opnames in Nederland plaatsvonden.