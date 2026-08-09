IMOCG trekt recordaantal bezoekers: “Waardering voor onze Groningse orgels groeit”

Magdalena Moser uit Oostenrijk oefent met strijkers van het Luthers Bach Ensemble voor de finale. Foto: Daria Vinogradova

De International Martini Organ Competition Groningen (IMOCG) is afgelopen week door een recordaantal bezoekers bezocht. Volgens Elsbeth Mulder van de organisatie neemt de internationale waardering voor het prestigieuze orgelconcours toe.

Elsbeth, gisteravond vond de finale plaats in de Martinikerk. Hoe kijken jullie terug op het evenement?

“Het was fantastisch. Dit was de vierde keer dat we het IMOCG organiseerden. Elke keer zeggen we dat het de mooiste editie ooit was. En dat zeggen we nu met volle overtuiging opnieuw. Wat het meest opviel, was de grote publieke belangstelling voor zowel de competitierondes als de verschillende concerten.”

Was die grote publieke belangstelling een verrassing voor jullie?

“Nou ja, op maandag begon de competitie in Appingedam. Dan zie je elf kandidaten die elf keer hetzelfde stuk spelen. Je kunt je afvragen: is dat leuk voor het publiek? Maar klaarblijkelijk dus wel. Tijdens zo’n week spreek ik veel bezoekers in de zaal. Je hoort dan reacties als: ‘Nou, die eerste kandidaat vond ik echt heel sterk.’ Mensen leven enorm mee en vormen door de verschillende concerten echt een eigen mening. En die is natuurlijk heel persoonlijk. Wat jij mooi vindt, hoef ik niet mooi te vinden. De één houdt van het volle, brede geluid dat uit een orgel komt; de ander geniet juist als er heel subtiel en transparant op wordt gespeeld. Dat maakt het zo boeiend. We hebben het over stukken van bijvoorbeeld Bach die lang geleden zijn gecomponeerd. Speel je dat precies zoals het ooit bedacht is, of durf je er een eigen, vernieuwende draai aan te geven?”

Sebastiano Franz wint IMOCG

De Italiaan Sebastiano Franz heeft zaterdag de International Martini Organ Competition Groningen (IMOCG) op zijn naam geschreven. Na een spannende halve finale streden vier organisten op het hoofdorgel van de Martinikerk om de hoofdprijs. Naast Franz waren dat Josef Laming (Verenigd Koninkrijk, 2e), Frederik Kranemann (Duitsland, 3e) en Magdalena Moser (Oostenrijk, 4e). Zij speelden solowerken van onder meer Bach en Scheidemann en voerden ensemblesukken uit met het Luthers Bach Ensemble. Volgens juryvoorzitter Leo van Doeselaar was het niveau van de elf internationale deelnemers dit jaar uitzonderlijk hoog en waren de verschillen minimaal. De nieuwe IMOCG Stimuleringsprijs voor jong talent ging naar Ksenia Podlipchuk; zij krijgt volgend jaar masterclasses en een concert op een van de monumentale Groningse orgels aangeboden.

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In de Martinikerk werd ook op het koororgel gespeeld. De jury, op de rug gezien, beoordeelt het concert. Foto: Daria Vinogradova

Wat voor publiek trekt zo’n internationaal orgelconcours precies?

“Gemiddeld genomen gaat het om een wat ouder publiek. Ze komen uit heel Nederland, maar ook uit het buitenland. Zo hadden we een Duits gezin in de zaal dat meerdere concerten heeft bezocht, maar ook iemand uit Dordrecht die helemaal verknocht is aan dit evenement. Wat enorm heeft geholpen is de grote landelijke mediabelangstelling. NPO Radio 1 besteedde er afgelopen week uitgebreid aandacht aan door de Nederlandse kandidaat te interviewen, en later pikte ook NPO Radio 2 het op. We kregen vervolgens berichten dat iemand uit Utrecht na het horen van de radio-uitzending direct in de auto is gestapt naar Groningen om het mee te maken. Dat alles heeft geleid tot volle zalen. Om een voorbeeld te geven: de finale werd bij de vorige editie door zo’n honderd mensen bezocht; gisteravond konden we tweehonderd bezoekers verwelkomen. Meerdere concerten waren zelfs helemaal uitverkocht. Fantastisch.”

De Italiaan Sebastiano Franz pakte uiteindelijk de hoofdprijs. Wat zegt zijn winst over het internationale aanzien van de wedstrijd?

“Bij de vorige edities wisten kandidaten uit eigen land te winnen. Op zich is dat niet vreemd, want de Nederlanders hebben gewoon meer ervaring met de prachtige barokorgels die hier in Groningen staan. Maar in het buitenland zit men zeker niet stil. Je ziet de populariteit en het niveau waarop gespeeld wordt echt stijgen. Dit concours staat inmiddels hoog aangeschreven. We zagen een berichtje voorbijkomen van de Italiaanse mentor van Franz; hij schreef dat het winnen van deze prestigieuze wedstrijd een gigantische boost is voor de professionele carrière van zijn pupil. Dat zegt heel veel.”

Hoe hebben de deelnemers zelf de week in Groningen beleefd?

“Heel positief. Zij roemen vooral de warme en gemoedelijke sfeer. Er bestaan concoursen waar een keiharde strijd wordt geleverd en waar men elkaar niets gunt. Dat is bij ons absoluut niet aan de orde. Om een voorbeeld te geven: toen de eerste kandidaten afvielen, bleven zij gewoon aanwezig om de overgebleven finalisten te helpen en aan te moedigen. Dat zagen we bij eerdere edities ook al. Er zijn de afgelopen dagen echt mooie vriendschappen gesmeed. Iedereen gunde elkaar het allerbeste en dat zorgde voor een ontspannen, prettige sfeer.”

Het gaat hier om iconische orgels die niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Heeft het concours het aanzien van deze instrumenten een dienst bewezen?

“Dat denk ik absoluut. Dat blijkt wel uit de volle kerken en het uitzonderlijk hoge niveau van de deelnemers. Het orgel staat weer volop in de schijnwerpers. Over twee jaar vindt de volgende editie plaats; dat wordt een lustrumeditie waar we een mooi feest van gaan maken. En voor wie niet zo lang kan wachten: in oktober volgend jaar staat het bekende Schnitgerfestival weer op het programma. Er komt dus nog genoeg moois aan.”