‘IMG moet dienstverlening verbeteren, maar systeem hoeft niet op de schop’

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Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken erkent dat er problemen zijn bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), maar ziet geen reden om het systeem voor schadeafhandeling fundamenteel te veranderen. Volgens Heerma komt de uitvoering van nieuwe regelingen juist steeds beter op gang.

Eind juli verscheen interne kritiek op het IMG in het Dagblad van het Noorden. Voormalige en huidige medewerkers spraken onder meer over vastgelopen dossiers, hoge uitvoeringskosten en een organisatie waarin bewoners zich onvoldoende gehoord zouden voelen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman voelde de minister daarom schriftelijk aan de tand over de gestelde problematiek.

IMG moet dienstverlening verder verbeteren

Heerma zegt dat hij sommige zorgen uit het artikel herkent. Vooral het langzaam op gang komen van nieuwe herstelregelingen noemt hij als probleem. De vele wijzigingen en nieuwe regelingen van de afgelopen jaren hebben volgens hem ook voor vertraging en onduidelijkheid gezorgd.

Heerma erkent ook dat ongeveer 329 dossiers tijdelijk uit beeld raakten door ICT-aanpassingen voor nieuwe schaderegelingen. Volgens de minister heeft het IMG inmiddels contact opgenomen met de betrokken bewoner, is de behandeling van de dossiers weer opgepakt en zijn sommige zaken zelfs al afgehandeld. Heerma betreurt het feit dat de betrokken bewoners soms maandenlang niets hoorden en dat mensen moeten weten waar ze aan toe zijn, ook als er nog geen oplossing is. Het IMG moet de dienstverlening daarom verder verbeteren.

Geen grootschalige wijzigingen : ‘Voorlopig vooral kiezen voor stabiliteit uitvoering’

Maar volgens Heerma heeft het IMG binnen de bestaande regels juist ruimte om schades ruimhartig af te handelen.Ook zijn volgens Heerma de dienstverlening en het persoonlijke contact verbeterd. De minister zegt voorlopig vooral stabiliteit te willen in de uitvoering. Daarmee moet het IMG zich volgens hem kunnen richten op het zo goed mogelijk helpen van gedupeerden.

Heerma spreekt ook tegen dat bijna de helft van het geld voor schadeafhandeling naar de uitvoering gaat. In 2025 keerde het IMG ongeveer 640 miljoen euro aan schadevergoedingen uit en maakte het 298 miljoen euro aan uitvoeringskosten. Daarmee ging volgens de minister iets minder dan een derde van de totale uitgaven naar de uitvoering.

Ongeveer 40 procent van de circa duizend IMG-medewerkers wordt extern ingehuurd, stelt Heerma. Het IMG besteedde sinds de oprichting ongeveer 340 miljoen euro aan uitzendkrachten en andere externen. Dat percentage ligt boven de zogenoemde ‘Roemernorm’ van maximaal tien procent externe inhuur. Heerma zegt hierover met het IMG te gaan kijken waar vermindering mogelijk is. Maar volgens de minister bestaat inmiddels wel een groot deel van het management en vrijwel alle medewerkers die direct contact hebben met schademelders uit ambtenaren.