Huizenprijzen stijgen minder hard

Wie in Groningen een huis wil kopen is daar een kleine 6 procent meer aan kwijt dan een jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe informatie van het CBS.

De stijging is de laagste sinds drie jaar. Landelijk namen de huizenprijzen het afgelopen jaar toe met 4,2 procent. Uit de cijfers blijkt dat de woningmarkt afkoelt. In Groningen stegen de huizenprijzen vorig jaar nog met 11 procent.

Dat de prijzen minder hard stijgen heeft enerzijds te maken met de toenemende hypotheekrente en anderzijds met het feit dat verhuurders nog altijd bezig zijn met de verkoop van hun huis.