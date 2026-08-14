Hortus Botanicus Haren viert 400 jaar met festivalweekend

Foto Johannes Rienks Hortus in de herfst

De Hortus Botanicus in Haren viert eind september het vierhonderdjarig bestaan met een festivalweekend.

Het festival begint vrijdag 25 september met een wandeling van de historische locatie aan de Rozenstraat in Groningen naar de huidige Hortus in Haren. Onderweg komen plekken aan bod die een rol speelden in de geschiedenis van de Hortus.

Op zaterdag 26 en zondag 27 september vindt onder meer de Smaak naar Meer Markt plaats. Lokale producenten, kwekers, natuurorganisaties, ambachtsmakers en vernieuwers delen daar producten, kennis en ideeën. Bezoekers kunnen onder meer kennismaken met streekproducten en bijzondere planten. Ook zijn er activiteiten voor jong en oud rond natuur en de toekomst van de Hortus. Het volledige programma wordt later bekendgemaakt op de website van de Hortus.

De geschiedenis van de Hortus begon in 1626. Henricus Munting legde toen een privétuin aan in de binnenstad van Groningen. Die tuin vormde de basis voor de huidige Hortus Botanicus Haren.