Hoogkerk sluit vakantie zondag af met zomerfeest: strijd om hoogste plons in openluchtzwembad

De voorbereidingen voor het kampioenschap zijn zondagochtend in volle gang. Foto: ingezonden

In het openluchtzwembad in Hoogkerk vindt zondagmiddag het Hoogkerks Kampioenschap Bommetje Springen plaats. De activiteit wordt gehouden omdat het zondag de laatste dag is van de zomervakantie in het Noorden.

“Het kampioenschap begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur”, vertelt Marian Hegeman van het zwembad. “Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen om alles klaar te zetten. Iedereen is van harte welkom om mee te komen doen aan wat wij zelf noemen het grootste zomerfeest van Hoogkerk. Om het extra feestelijk te maken hebben we naast het kampioenschap ook leuke activiteiten voor jong en oud rond het zwembad. Ook is er een stormbaan en zanger Jason Danner komt bij ons optreden.” Danner groeide op in Zuid-Holland en begon zijn muzikale carrière met stiekem zingen op de fiets. In een donkere periode, toen hij dakloos was, gaf het nummer ‘Ik red me wel’ van André Hazes hem hoop. Sindsdien gebruikt hij de muziek als zijn weg naar boven.

Volgens Hegeman mag iedereen meedoen aan het kampioenschap. “Het vindt plaats in verschillende leeftijdscategorieën. Aan het eind van de middag zal duidelijk zijn wie zich kampioen mag noemen.” Het doel bij bommetje springen is om met een sprong in het water, met opgetrokken knieën tegen de borst en de armen eromheen, een zo groot mogelijke plons te veroorzaken.

De entree bedraagt 2,50 euro. De dag wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal partijen dat de handen ineen heeft geslagen, waaronder de Wijkraad Hoogkerk, WIJ Hoogkerk, speeltuinvereniging VHU en Bslim.