Hoofdweg richting Harkstede deels afgesloten door werkzaamheden

De Hoofdweg ter hoogte van het Grunopark richting Harkstede is tot maart volgend jaar gedeeltelijk afgesloten. Enexis legt onder het naastgelegen fietspad nieuwe elektriciteitskabels en een nieuwe gasleiding aan.

Fietsers worden op de plek van de werkzaamheden daarom geleid naar één rijstrook van de Hoofdweg. Dit betekent dat autoverkeer om-en-om gebruik moeten maken van de andere rijstrook. Dit wordt met verkeerslichten geregeld.

De Engelberterweg en Kooilaan blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.