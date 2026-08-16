Het Groninger Landschap maakt zich zorgen over snelvaarders op het Zuidlaardermeer

Foto: Gouwenaar - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4238066

Natuurorganisatie Het Groninger Landschap roept watersportliefhebbers op om niet te snel te varen op het Zuidlaardermeer. Vorig weekend werd er op hoge snelheid met jetski’s over het meer gevaren, zo meldt de organisatie op sociale media.

“Dit zorgt voor verstoring van de natuur in dit Natura 2000-gebied”, schrijft Het Groninger Landschap. “Daarnaast zorgt het ook voor overlast voor andere bezoekers die juist naar het meer komen voor de rust en de natuurbeleving. Hoge snelheden op het water kunnen bovendien voor gevaarlijke situaties zorgen.”

Schade aan oevers

Snelvarende vaartuigen kunnen flink wat schade aanrichten. De hevige golfslag die door de hoge snelheid ontstaat, slaat tegen de oevers. Daardoor treedt er erosie op en kunnen nesten van watervogels wegspoelen of onder water lopen. Ook kunnen rietkragen afbreken. Daarnaast woelt de krachtige stroom van de motor de meerbodem op. Het water wordt hierdoor troebel, wat nadelig is voor de groei van waterplanten en de leefomgeving van vissen. Ook het harde geluid verstoort de rust van dieren in het gebied.

Geen handhavingsbevoegdheid

Het Groninger Landschap heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Deze toezichthouders worden ingezet bij het handhaven van de regels en ze beschermen de natuur, kwelders en erfgoederen in de provincie. “Op het Zuidlaardermeer zijn we echter niet bevoegd om handhavend op te treden. Daarom is er een goede samenwerking nodig met de provincie en de gemeente. Samen zorgen we ervoor dat het Zuidlaardermeer een plek blijft waar mens en natuur allebei de ruimte krijgen.”