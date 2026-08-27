Het Groninger Landschap erft nalatenschap boer Kor Faber

Foto: Geert-Job Stevink

Stichting Het Groninger Landschap is erfgenaam geworden van de boerderij en gronden van wijlen Kor Faber in Wetsinge.

Faber, die eerder dit jaar overleed, laat de stichting zijn boerderij, tien hectare aan omliggende gronden en zijn kudde van achttien blaarkopkoeien en acht schapen na. De nalatenschap sluit direct aan op bestaande eigendommen van de stichting in het Reitdiepgebied. Het Groninger Landschap is vereerd met de nalatenschap en voelt een verantwoordelijkheid om de boerderij, de gronden en de dieren op een passende manier te beheren.

Kor Faber beheerde zijn boerderij op traditionele wijze, met aandacht voor natuur en landschap. Zijn kruidenrijke graslanden, waar nooit een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden, vormen een kenmerkend onderdeel van het Reitdiepgebied.

Het Groninger Landschap onderzoekt de komende periode hoe de boerderij, de gronden en de dieren op passende wijze kunnen worden beheerd. Ook kijkt de stichting naar de toekomst van de karakteristieke boerderij, die wel onderhoud nodig heeft.

Het Reitdiepgebied is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Groningen, Een aanzienlijk deel daarvan is in eigendom en beheer van Het Groninger Landschap. Dankzij de nalatenschap van Kor Faber wordt het aaneengesloten natuurgebied verder versterkt. Dat draagt volgens de stichting bij aan een robuuster landschap en betere kansen voor natuur en biodiversiteit.