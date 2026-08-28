Helperzoom ruim twee weken dicht voor nieuw asfalt bij Station Europapark

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De Helperzoom gaat van aanstaande maandag tot vrijdag 18 september dicht voor autoverkeer. De weg krijgt hier nieuw asfalt en een nieuwe inrichting.

De afsluiting geldt tussen de Kempkensberg en station Europapark, in beide richtingen. Ook de kruising met de Haydnlaan is afgesloten. De kruising met de Kempkensberg blijft open.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Goeman Borgesiuslaan en de Hereweg of via de Helper Brink en de Hereweg. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.

Dit deel van de Helperzoom krijgt een nieuwe inrichting. De rest van de weg is al aangepakt.