Handig in de Buurt gaat in bezwaar tegen ontruiming ontmoetingsplek en start petitie

De spullen worden afgevoerd. Foto: ingezonden

Handig in de Buurt in de wijk De Hoogte gaat een formeel bezwaarschrift indienen tegen het ontruimen van haar ontmoetingsplek. Daarnaast is er een petitie gestart om het voortbestaan van het initiatief te redden.

Anderhalve week geleden greep de gemeente in aan de Almastraat door een picknicktafel, bankjes en een welkomstbord van Handig in de Buurt met een vrachtwagen af te voeren. Volgens burgemeester Roelien Kamminga werd de openbare ruimte gebruikt voor doeleinden waar deze niet voor bedoeld is, en is de actie na zorgvuldig overleg uitgevoerd.

“Geen overleg geweest”

Kevin Voorn van Handig in de Buurt spreekt de lezing van de burgemeester tegen. “Ik weet niet met wie de gemeente gesproken heeft, maar in ieder geval niet met mij”, reageert Voorn. “We hebben één brief gehad, maar die ging met name over afval dat in de straat werd gedumpt. Ook werden daarin aanhangers genoemd. Hier hebben wij gehoor aangegeven en dit hebben we weggehaald. Vervolgens zijn er door de gemeente spullen afgevoerd die overduidelijk geen grofvuil waren. Een tafel, maar ook bankjes en een welkomstbord.”

Dat de gemeente de ontmoetingsplek voor de buurt zomaar heeft ontruimd, accepteert de organisatie niet. “We gaan samen met een jurist formeel een bezwaarschrift indienen. Ondertussen hopen we vooral op een informele manier alsnog in gesprek te komen. Het voelt heel dubbel: de gemeente vraagt je aan de ene kant om klaar te staan voor kwetsbare bewoners, maar aan de andere kant word je tegengewerkt.”

Petitie gestart

Naast de juridische strijd over de weggehaalde spullen heeft de stichting nog een groter probleem: de gemeentelijke subsidie dreigt vanaf volgend jaar te stoppen, waardoor het voortbestaan van de organisatie op het spel staat.

Om de gemeente op andere gedachten te brengen is er een online petitie gestart. “We zijn een sociale plek waar bewoners niet alleen terechtkunnen voor een praatje, maar ook voor het lenen van gereedschap en hulp bij klussen. We vragen inwoners om de petitie te tekenen, zodat we dit belangrijke werk in De Hoogte kunnen blijven doen”, besluit Voorn.

Voorn was zaterdag te gast in het radioprogramma ‘Goedemorgen Groningen’. Luister hier naar het interview: