Grote belangstelling voor openluchtbioscoop in jubilerend Stadspark

Afgelopen week werd de bioscoop opgebouwd. Foto: Rieks Oijnhausen

Voor de openluchtbioscoop die deze dagen in het Stadspark staat, is veel belangstelling. Nagenoeg het volledige programma is inmiddels uitverkocht.

Vanwege het honderdjarig bestaan van het park staat er sinds donderdag een openluchtbioscoop in het Stadspark. De eerste vier avonden wordt de filmprogrammering verzorgd door Cinear. Zij laten weten dat de vertoning van ‘Beauty & The Beast’ op zaterdagavond volledig is uitverkocht. Zondagavond staat ‘The Housemaid’ op het programma. Deze film uit 2025 gaat over Millie, een jonge vrouw met een moeilijk verleden die haar leven op de rit probeert te krijgen. Ze aanvaardt een baan als inwonende huishoudster bij een rijke familie. Op het eerste oog lijkt binnen het gezin alles perfect, maar al snel blijkt dat niets is wat het lijkt. Voor deze film zijn de VIP-kaarten uitverkocht, maar er is nog een klein aantal standaardkaarten verkrijgbaar.

Op maandag en dinsdag verzorgt Forum Groningen de programmering. Op maandag draait ‘Kneecap’, over het gelijknamige trio dat rappend in hun moedertaal doorbreekt in Belfast. Al snel worden zij het boegbeeld van een burgerrechtenbeweging die het Iers-Gaelisch wil redden. Op dinsdag wordt ‘Y tu mamá también’ vertoond. Dit is een roadmovie waarin regisseur Alfonso Cuarón de kijker meeneemt op een reis door Mexico, waar de hoofdrolspelers op zoek gaan naar een fictief paradijselijk strand. De kaartjes voor deze twee avonden zijn reeds volledig uitverkocht.

Per avond zijn er vijfhonderd zitplaatsen beschikbaar. Bezoekers nemen plaats in een comfortabele strandstoel en luisteren via een draadloze koptelefoon naar de film. Meer informatie over het programma is te vinden op deze website.