Groningse wetenschappers onderzoeken stress op Lowlands

Tussen het dansen door, even een speech geven. Het kan festivalgangers op Lowlands zomaar gevraagd worden wanneer zij willen deelnemen aan het Stress Roulette experiment. De wetenschappers willen weten hoe stressvol dit voor de deelnemers is en hoe stress na verloop van tijd verandert.

Het onderzoek is onderdeel van Lowlands Science, waarbij diverse hbo-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten onderzoeken uitvoeren op het festivalterrein in Biddinghuizen gedurende het festival.

Kastje met elektronen

Het wetenschapsteam bestaat uit Ellen Stroemer en Kiera Drake van de RUG en Martin Gevonden van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij zullen het stressniveau van deelnemers meten op verschillende momenten: voor de speech, gedurende de speech en na de speech.

Dit doen ze met een soort kastje met elektronen die op het lichaam geplakt worden. Hiermee meten ze de hartslag en ademhaling. Daarnaast worden de persoonlijke eigenschappen en het natuurlijke stressniveau van de deelnemers in kaart gebracht met een korte vragenlijst. Ook wordt chronische of langdurige stress gemeten met een meting van het stresshormoon cortisol uit een pluk haar.

Lezingen

Dit jaar is het festival van zaterdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus. Het Stress Roulette experiment zal ook op alle dagen plaatsvinden van 12.00 tot 19.00 uur. Daarnaast geven de drie onderzoekers twee lezingen tijdens het Wetenschapscafé: op zaterdag om 17.45 uur en op zondag om 16.40 uur.