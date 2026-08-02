Groningse 4daagse maakt zich op voor ruim 3.300 wandelaars uit tien landen: “Naamsbekendheid is flink gegroeid”

Foto: Laurens Jove Rodríguez

Wanneer dinsdag de tweede editie van de Groningse 4daagse van start gaat, verschijnen er 3.326 deelnemers aan de start. Dat zegt André Pater van de organisatie, die benadrukt dat in de voorbereidingen met alle mogelijke scenario’s rekening is gehouden.

André, nog een paar dagen tot de start. Zijn jullie er klaar voor?

“Het gaat heel goed met de voorbereidingen. Er hebben zich 3.326 deelnemers aangemeld. Uit onze gegevens blijkt dat er wandelaars uit tien verschillende landen komen. Het aandeel mensen van buiten Nederland is overigens nog klein: het gaat om zo’n dertig mensen, ongeveer één procent. Als je verder inzoomt op de cijfers, komen er 902 deelnemers uit de stad Groningen. Zo’n zeventig procent komt uit de provincies Groningen en Drenthe en dertig procent komt van buiten de regio. Daar zijn we heel blij mee; vorig jaar kwam namelijk nog 75 procent uit de regio. Je ziet dat we aan naamsbekendheid flink hebben gewonnen.”

Sowieso is de groei opmerkelijk, aangezien dit pas de tweede editie is…

“De eerste editie is ontstaan vanuit Puutje, van waaruit stadswandelingen worden georganiseerd. Vorig jaar hadden we 1.400 deelnemers. Ik herinner me nog dat we de voorbereidingen voor die editie vanachter de keukentafel in mijn woning deden. Nu, een jaar later, hebben we een echt kantoor. Afgelopen maandag hadden we de laatste vergadering om de stand van zaken door te spreken en dan zit je ineens met twintig mensen om de tafel. Het is echt bizar snel gegaan, waar we natuurlijk ontzettend blij mee zijn.”

“Wandelen wordt populairder”

Wat is het geheim van de smid? Wat hebben jullie gedaan om de 4daagse zo op de kaart te zetten?

“Ik denk dat er meerdere factoren meespelen. Enerzijds was Groningen er heel erg klaar voor om te laten zien hoe mooi de omgeving van de stad is. Het zijn onontdekte parels die het verdienen om bekeken te worden. Anderzijds zie je dat wandelen sinds de coronapandemie veel populairder is geworden. Daar geven wij als organisatie invulling aan met een nuchtere insteek. We luisteren heel goed naar de wensen van de wandelaars; hun ervaring staat bij ons echt voorop. Maar ook de andere kant: we willen Groningen ook een mooi evenement geven. Een evenement waar we als gemeente, met zijn allen, trots op kunnen zijn.”

Afgelopen week vond de Nijmeegse Vierdaagse plaats. Wat daar opviel was de enorme toename van jonge deelnemers. Herken je dat beeld in Groningen?

“Dat herkennen wij zeker. Sterker nog: we hebben een stagiair in onze organisatie die zich er hard voor heeft ingezet om juist jonge mensen enthousiast te maken voor dit evenement. En dat is gelukt, want de gemiddelde leeftijd ligt lager dan vorig jaar. Het is nog niet zoals in Nijmegen, maar we zijn op de goede weg. We hebben dit onder andere bereikt door de samenwerking aan te gaan met SPOT TV, dat zich heel duidelijk richt op jongeren. Via hen hebben we een jong publiek bereikt.”

Kun je die behoefte onder jongeren verklaren?

“Ik denk dat individuele sporten in de lift zitten; je kunt immers gaan wandelen wanneer het jou uitkomt. Maar een evenement als dit brengt ook juist saamhorigheid. De 4daagse is heel laagdrempelig om nieuwe mensen te ontmoeten. Je maakt onderweg gemakkelijk een praatje, wat ontzettend waardevol is als je je bijvoorbeeld eenzaam voelt. En vergeet de combinatie niet: je loopt overdag een flinke afstand en sluit daarna met andere wandelaars af met een drankje op de Grote Markt. Bovendien is wandelen zowel fysiek als mentaal erg gezond.”

Het evenement is mogelijk dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers, toch?

“Er komen de komende week zo’n tweehonderd vrijwilligers in actie. Gaandeweg de week word je echt een soort familie. Als ik terugdenk aan vorig jaar, krijg ik weer kippenvel: we stonden toen met een grote groep onder de finishboog voor een groepsfoto. Allemaal mensen die samen de schouders eronder zetten: één team, één taak. Op al deze vrijwilligers zijn we ontzettend trots, want zonder hen kan dit simpelweg niet bestaan.”

“Vrijwilligers zijn altijd welkom”

Zoeken jullie eigenlijk nog extra handen?

“In de basis zijn voor de komende dagen alle plekken bezet, maar extra hulp is uiteraard altijd welkom. Denk bijvoorbeeld aan de waterposten. Daar staan nu twee mensen, wat prima werkt, maar met zes mensen is het nóg gezelliger. We horen dat er veel mensen zijn die graag onderdeel willen zijn van dit evenement. Dus wie dit leest en wil helpen: meld je gerust aan. Alle hulp is welkom. En is het niet dit jaar, dan wel volgend jaar.”

De waterposten zijn een mooi bruggetje naar het weer. Wat als het heel warm wordt?

“We hebben in de voorbereidingen met alle denkbare scenario’s rekening gehouden. In februari zijn we al begonnen om alle mogelijkheden in kaart te brengen en daar plannen voor te maken. We hebben zelfs een coördinator die al anderhalve week bezig is met het monitoren van de weersverwachtingen. Op dit moment ziet het er gunstig uit, maar we blijven dit voortdurend in de gaten houden. Problemen verwachten we op dit moment niet.”

Vorig jaar gaf je aan dat je weinig hebt kunnen genieten omdat je voortdurend aan het rennen was. Ga je dat dit jaar anders aanpakken?

“Dat is wel de bedoeling! Het is juist heel belangrijk dat we er zelf ook van genieten. Er is door een grote groep mensen enorm veel tijd en energie in gestoken. Natuurlijk moet je altijd scherp blijven, maar we willen dit jaar bewuster stilstaan bij het evenement zelf.”

Ondanks dat het aanbod aan routes dit jaar flink is uitgebreid…

“Klopt. In plaats van acht routes bieden we nu twaalf routes aan, verdeeld over vier dagen. Deelnemers kunnen kiezen uit 20, 30 of 40 kilometer en elke dag staat een ander gebied centraal. Op de eerste dag lopen we richting het westen, waarbij de 40 kilometer tot in Leek komen. Woensdag gaan we naar het noorden, donderdag richting het oosten en op vrijdag treden we in de voetsporen van Bommen Berend. Die laatste dag loopt de langste afstand via Glimmen en Eelde weer terug naar de stad.”

Geld ophalen voor Maggie’s Center

Zijn jullie dit jaar ook opnieuw verbonden aan Maggie’s Center?

“Ja, dat klopt. Tijdens het evenement kunnen deelnemers Maggie’s steunen, een organisatie op het UMCG-terrein die gratis en laagdrempelige ondersteuning biedt aan mensen die geraakt zijn door kanker. Wandelaars kunnen voor zichzelf óf voor een ander lopen. Vorig jaar heeft die samenwerking een prachtig bedrag opgeleverd. De verwachting is dat we dat bedrag dit jaar, met een verdubbeling van het aantal deelnemers, mooi kunnen overtreffen.”

Meer informatie over het evenement vind je op deze website.