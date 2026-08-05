Groningse 4Daagse halverwege na warme eerste wandeldagen

Foto: Groninse 4Daagse via Instagram

De Groningse 4Daagse is halverwege. De eerste twee wandeldagen verliepen goed, al zorgde de warmte op dinsdag voor enkele aanpassingen. Donderdag en vrijdag staan de laatste twee etappes op het programma.

De wandelweek begon onder goede omstandigheden. Op dinsdag liep de temperatuur flink op. Daarom schrapte de organisatie de route van 40 kilometer. Deelnemers konden in plaats daarvan de afstand van 30 kilometer wandelen. Ook werden de starttijden van de 20 en 30 kilometer een uur vervroegd, zodat deelnemers eerder op pad konden. Ondanks de warmte gingen honderden wandelaars van start. Vrijwilligers bemanden de rustposten, deelden water uit en begeleidden de routes.

Woensdag waren de weersomstandigheden gunstiger. Daardoor konden deelnemers aan de 20 en 40 kilometer weer volgens hun oorspronkelijke inschrijving en starttijd vertrekken. Voor de 30 kilometer bleef het mogelijk om eerder te starten.

Donderdag wordt de zogenoemde ‘Slag om het Oosten’-route gelopen. De organisatie hanteert weer de reguliere starttijden waarvoor deelnemers zijn ingeschreven en vraagt iedereen zich daaraan te houden, zodat het evenement veilig en volgens planning kan verlopen. De langste afstand van 40 kilometer voert onder meer naar natuurgebied Roegwold. Vrijdag sluit de Groningse 4Daagse af met de ‘Bommen Berend’-route. De 40 kilometer gaat richting natuurgebied Appèlbergen. De routes van 20 en 30 kilometer voeren door de natuur rond Nationaal Park Drentsche Aa.