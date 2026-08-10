Groninger Sean Niewold mist EK-finale 50 meter vlinder

Sean Niewold uit Stad is gestrand in de halve finale op de 50 meter vlinderslag bij het EK zwemmen in Parijs. Dat schrijft DVHN. De Groningse zwemmer behaalde de elfde plek en behoorde daarmee niet tot de beste acht die in de finale zwemmen voor medailles.

Niewold zwom de 50 meter in 22,95 seconden. Hij had een trage start en kon dat gedurende de race niet meer herstellen. In de ochtendserie zwom de Groninger zich nog wel bij de beste acht in het bad. Ook tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden vorige maand in Eindhoven zwom hij sneller. Hij behaalde onverwachtse nationale records op de 50 meter vrij en de 50 meter vlinder.

Later in de week krijgt Niewold een herkansing. Dan zwemt hij de 50 en 100 meter vrij.